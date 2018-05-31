Баку пока не получал предложения о встрече на высшем уровне по Карабаху – МИД Азербайджана

Баку готов к субстантивным переговорам с Ереваном для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Азербайджанская сторона не раз заявляла, что готова к проведению субстантивных переговоров для достижения прогресса в урегулировании конфликта",- заявил Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, посредством субстантивных переговоров необходимо "обеспечить вывод вооруженных сил Армении из оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев".

Х.Гаджиев добавил, что Баку не получал предложений о проведении с армянской стороной встречи высокого уровня. "Мы проинформируем общественность в случае поступления такого предложения", - отметил он.

Ф.Исазаде