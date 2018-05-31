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Карабахский конфликт 31.05.2018 16:46

Баку пока не получал предложения о встрече на высшем уровне по Карабаху – МИД Азербайджана

Баку готов к субстантивным переговорам с Ереваном для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Азербайджанская сторона не раз заявляла, что готова к проведению субстантивных переговоров для достижения прогресса в урегулировании конфликта",- заявил Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, посредством субстантивных переговоров необходимо "обеспечить вывод вооруженных сил Армении из оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев".

Х.Гаджиев добавил, что Баку не получал предложений о проведении с армянской стороной встречи высокого уровня. "Мы проинформируем общественность в случае поступления такого предложения", - отметил он.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]