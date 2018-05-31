Баку пока не получал предложения о встрече на высшем уровне по Карабаху – МИД Азербайджана

Баку готов к субстантивным переговорам с Ереваном для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Азербайджанская сторона не раз заявляла, что готова к проведению субстантивных переговоров для достижения прогресса в урегулировании конфликта",- заявил Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, посредством субстантивных переговоров необходимо "обеспечить вывод вооруженных сил Армении из оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев".
Х.Гаджиев добавил, что Баку не получал предложений о проведении с армянской стороной встречи высокого уровня. "Мы проинформируем общественность в случае поступления такого предложения", - отметил он.
Ф.Исазаде
Карбамидный завод SOCAR в 2018г планирует произвести около 50 тыс. тонн продукции
Аднан Ахмедзаде назначен исполнительным председателем SOCAR Trading
SOCAR к 2021г планирует завершить работы по переносу установки ЭЛОУ-АВТ с НПЗ Азнефтьяг на Бакинский НПЗ
Президент Алиев назначил Джейхуна Мамедова ректором Азербайджанского института теологии
Иностранные туристы в январе-апреле совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 406 млн манатов
Компания Uber добавила кнопку экстренного вызова в новую версию приложения
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Премьер Украины заявляет, что изначально не знал о спецоперации СБУ с журналистом Бабченко
Трамп доволен контактами представителей США и КНДР по подготовке к его переговорам с Ким Чен Ыном
В ЕС ожидают соблюдения сторонами постановления Стокгольмского арбитража по российско-украинскому газовому спору
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Еще двое молодых людей открыли свой бизнес при поддержке Bakcell
Банк Республика провел презентацию фильма к 100-летию АДР в Баку и Гяндже.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»