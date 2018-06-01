Президент Азербайджана выделил 5,8 млн манатов на строительство автодороги в регионе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» из госбюджета 5,8 млн манатов на строительство автодороги Имишли-Ялавач-Расуллу-Гобектала-Шахвердили-Бахрамтепе-Гаргувендикли.

Автодорога соединит 7 населенных пункта, в которых проживают 26 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков