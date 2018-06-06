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Культура 06.06.2018 20:38

Президент Азербайджана подписал указ об обеспечении деятельности министерства культуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности министерства культуры, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу президента, утверждена структура министерства культуры Азербайджана, устав министерства, и устав государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, МИНКУЛЬТУРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]