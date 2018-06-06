Президент Азербайджана подписал указ об обеспечении деятельности министерства культуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности министерства культуры, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу президента, утверждена структура министерства культуры Азербайджана, устав министерства, и устав государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

Б.Рустамбеков