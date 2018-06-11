Армения несет ответственность за инциденты в зоне карабахского конфликта- МИД Азербайджана

Баку призывает Ереван вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана для обеспечения мира в регионе, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.
«Незаконное присутствие войск Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной причиной инцидентов на линии соприкосновения огня и провокаций и представляет собой серьезную угрозу для мира в регионе. Для предотвращения подобных фактов Армения в соответствии с требованиями резолюции Совета безопасности ООН должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана. Только после этого возможно обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе», - подчеркнул Х.Гаджиев.
Он также отметил, что заявления внешнеполитического ведомства Армении о ситуации в прифронтовой зоне носят противоречивый характер и «подобными заявлениями армянская сторона разоблачает сама себя».
«Ереван с одной стороны старается скрыть свою ответственность в этом конфликте, с другой стороны этими заявлениями еще раз подтверждает свое участие в нем. Следствием оккупационной политики и политики территориальной экспансии Еревана армянская молодежь вынуждена проводить самые лучшие годы жизни в окопах и служить оккупационной политике своего государства», - отметил он.
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