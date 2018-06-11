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Карабахский конфликт 11.06.2018 21:10

Армения несет ответственность за инциденты в зоне карабахского конфликта- МИД Азербайджана

Баку призывает Ереван вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана для обеспечения мира в регионе, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

«Незаконное присутствие войск Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной причиной инцидентов на линии соприкосновения огня и провокаций и представляет собой серьезную угрозу для мира в регионе. Для предотвращения подобных фактов Армения в соответствии с требованиями резолюции Совета безопасности ООН должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана. Только после этого возможно обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Он также отметил, что заявления внешнеполитического ведомства Армении о ситуации в прифронтовой зоне носят противоречивый характер и «подобными заявлениями армянская сторона разоблачает сама себя».

«Ереван с одной стороны старается скрыть свою ответственность в этом конфликте, с другой стороны этими заявлениями еще раз подтверждает свое участие в нем. Следствием оккупационной политики и политики территориальной экспансии Еревана армянская молодежь вынуждена проводить самые лучшие годы жизни в окопах и служить оккупационной политике своего государства», - отметил он.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ИНЦИДЕНТЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]