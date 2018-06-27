ОБСЕ проведет мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 28 июня 2018 года проведет очередной мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг пройдет в направлении Газахского района Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Огнйен Йович и Геннадий Петрика.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде