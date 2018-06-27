Замглавы МИД Азербайджана: Оккупационная политика Еревана в отношении Баку оставляет Армению в стороне от экономического сотрудничества

Оккупационная политика Еревана в отношении Азербайджана оставляет Армению в стороне от сотрудничества в экономических отраслях и не позволяет полноценно использовать потенциал региона, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, выступая на 38-ом заседании глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Ереване.

«Военный конфликт и оккупационная политика Армении не позволяют использовать торгово-экономический потенциал региона в полном объеме. Ввиду того, что Армения не освобождает территории Азербайджана и не выводит свои войска, эта страна осталась в стороне от сотрудничества в торговой, инвестиционной, транспортной, энергетической и других областях»,- отметил замминистра, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

По словам М.Мамедгулиева, страны региона страны должны с уважением относиться к суверенитету и территориальной целостности друг друга, и строить региональное сотрудничество и торговые взаимоотношения, основываясь на международные нормы и принципы.

«Продолжающаяся оккупационная политика Армении в отношении Азербайджана является сегодняшней реальностью в регионе, вызывающей сожаление. Необходимо правильно относиться к этому вопросу, и называть вещи своими именами», - подчеркнул он.

В рамках заседания председательство в ОЧЭС перешло к Азербайджану, который будет председательствовать в организации во второй половине 2018 года.

«В период председательства приоритетом Азербайджана будет развитие транспортных узлов в регионе ОЧЭС. В то же время, особое внимание будет уделяться развитию регионального сотрудничества в сфере туризма, сельского хозяйства, связи. В период председательства в Азербайджане запланирован ряд мероприятий высокого уровня, семинаров и конференций на эти темы», - отмечается в информации.

По данным МИД, 39-е заседание Совета МИД ОЧЭС состоится в конце 2018 года в Азербайджане.

Н.Аббасова