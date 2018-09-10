ИВ Исмаиллинского района получит 2,5 млн манатов на капитальный ремонт Дворца культуры в селе Ивановка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделить 2,5 млн манатов на капитальный ремонт и оснащение необходимым оборудованием Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района.

Средства на проведение ремонтных работ будут выделены Исполнительной власти Исмаиллинского района из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков