ИВ Исмаиллинского района получит 2,5 млн манатов на капитальный ремонт Дворца культуры в селе Ивановка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделить 2,5 млн манатов на капитальный ремонт и оснащение необходимым оборудованием Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района.
Средства на проведение ремонтных работ будут выделены Исполнительной власти Исмаиллинского района из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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