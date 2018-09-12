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Карабахский конфликт 12.09.2018 17:15

Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Нью-Йорке в последнюю неделю сентября – генсек ОБСЕ

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна планируется в конце сентября в Нью-Йорке, сообщил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

«Встречу глав МИД Азербайджана и Армении планируется провести на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в последнюю неделю сентября», - сказал журналистам Т.Гремингер в среду в Баку.

Он отметил, что для урегулирования конфликта необходимы усилия всех политических сил. «Надеюсь, что Минская группа ОБСЕ сделает всевозможное для урегулирования конфликта», - добавил генсек ОБСЕ.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]