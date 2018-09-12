Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Нью-Йорке в последнюю неделю сентября – генсек ОБСЕ

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна планируется в конце сентября в Нью-Йорке, сообщил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

«Встречу глав МИД Азербайджана и Армении планируется провести на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в последнюю неделю сентября», - сказал журналистам Т.Гремингер в среду в Баку.

Он отметил, что для урегулирования конфликта необходимы усилия всех политических сил. «Надеюсь, что Минская группа ОБСЕ сделает всевозможное для урегулирования конфликта», - добавил генсек ОБСЕ.

Ф.Исазаде