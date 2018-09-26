Президент Азербайджана выделил 10 млн манатов на благоустройство Гянджи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о реализации новых инфраструктурных проектов в городе Гянджа, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению Исполнительной власти Гянджи выделено 10 млн манатов на продолжение работ по благоустройству города, в том числе на проведение капитального ремонта автомобильных дорог и работ по уличному освещению.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения опубликованы в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков