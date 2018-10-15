Цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются в понедельник после обвала на прошлой неделе, трейдеры следят за политическими новостями и данными из США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:33 поднялась на $0,09 (0,11%), до $80,52 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,04 (0,06%) - до $71,38 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 4,4%, что стало самым существенным падением с апреля, стоимость WTI упала на 4%. Падение цен обоих контрактов стало первым за пять недель.

Между тем в отношениях между США и Саудовской Аравией, крупнейшими нефтедобывающими странами мира, наметился конфликт из-за исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Как пишут СМИ, в последний раз его видели, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле, и есть подозрения, что там он был убит. Представители Саудовской Аравии отвергают обвинения, но пока не продемонстрировали доказательств обратного.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве Дж.Хашкаджи. В свою очередь власти Саудовской Аравии заявили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств и обещают дать ответ в случае применения ограничительных мер.

Директор саудовского телеканала Al Arabiya Турки аль-Дахил заявил, что "если США наложит санкции на Саудовскую Аравию, мы столкнемся с экономической катастрофой, которая будет ощутима во всем мире. Если цены на нефть в районе $80 за баррель рассердили Трампа, нельзя исключать, что котировки поднимутся до $100, $200 или даже до вдвое более высокой отметки".

Тем временем в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США на минувшей неделе подскочило на 8, до 869 единиц. Повышение стало первым за три недели и рекордным с начала августа.