Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня на государственной границе Азербайджана и Армении, проведенный 16 октября, завершился без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"Мониторинг был проведен в направлении Газахского района Азербайджана", - подчеркивает оборонное ведомство.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнйен Йович.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде