Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня на государственной границе Азербайджана и Армении, проведенный 16 октября, завершился без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
"Мониторинг был проведен в направлении Газахского района Азербайджана", - подчеркивает оборонное ведомство.
Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.
Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнйен Йович.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Ф.Исазаде
Патроне стал новым управляющим директором ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу
Поставки нефти из США в Китай сократились десятикратно из-за торговой войны
Инвестиции в промышленность Азербайджана в январе-сентябре сократились на 27%
ЧМ-2018 принес экономике РФ 952 млрд рублей - оргкомитет
Азербайджанские пограничники задержали граждан Ирана при попытке незаконного пересечения госграницы с партией наркотиков
Фестиваль "Осенние дары Азербайджана" пройдет напротив московской мэрии с 17 по 21 октября
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Турецкие полицейские осмотрят резиденцию саудовского консула в Стамбуле в связи с исчезновением журналиста
Путин провел совещание с Белоусовым, Силуановым, Орешкиным, Набиуллиной
Лидеры ЕС призовут к усилению противодействия гибридным, ядерным, химическим и киберугрозам
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк ВТБ (Азербайджан) приступил к выпуску бесконтактных карт
Bakcell получила награду от организаторов летней школы «Образовательный автобус - 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»