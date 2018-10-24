ГААД получит 13,3 млн манатов на строительство автодороги в Дашкесанском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 13,3 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги Дашкесан-Амирвар-Габагтепе в Дашкесанском районе.

Автодорога соединит 9 населенных пунктов с населением 3 тыс. человек.

Средства на реконструкцию автодороги, будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков