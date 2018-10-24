Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9496 RUR   0.026 GBR   2.2077 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 16° 27° 26 Окт 11° 17° 27 Окт 11° 17°

Социум 24.10.2018 18:22

ГААД получит 13,3 млн манатов на строительство автодороги в Дашкесанском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 13,3 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги Дашкесан-Амирвар-Габагтепе в Дашкесанском районе.

Автодорога соединит 9 населенных пунктов с населением 3 тыс. человек.

Средства на реконструкцию автодороги, будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ДОРОГА


Похожие новости


ГААД получит более 20 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе Президент Алиев посещает Астаринский район Президент Алиев открыл ряд социальных и производственных объектов на юге Азербайджана Президент Алиев посетил установленный в Приморском парке национальный павильон, участвовавший во Всемирной выставке «Milan Expo 2015» Президент Алиев принял в Баку главу Фонда этнического согласия США Президент Азербайджана освободил главу ИВ Бейлаганского района от занимаемой должности

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]