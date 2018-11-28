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ТЭК 28.11.2018 11:44

Азербайджанская ATEF поставит в Украину трансформаторы для Запорожской АЭС

Азербайджанская Группа компаний ATEF выиграла торги по поставке сухих трансформаторов для 4-х блоков Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщают украинские СМИ.

Согласно сообщению, подобные трансформаторы для атомных электростанций не производятся в Украине.

В информации отмечается, что недавно в Баку прошел 74-й совет технических руководителей атомных станций и других обособленных подразделений «НАЭК «Энергоатом», одним из подразделений которой является ЗАЭС.

«Во время проведения совета технические руководители увидели производственные мощности ATEF, ознакомились с текущими и перспективными возможностями предприятий, входящих в эту группу».

«ATEF производит трансформаторы нового поколения, изготовленные по новейшим технологиям на современном оборудовании. Продукция отличается высоким качеством, поэтому для ГП «НАЭК «Энергоатом» такое сотрудничество является достаточно интересным», - указывают СМИ.

В настоящее время ATEF объединяет 5 больших заводов по производству электрооборудования с номенклатурой более 3 тыс. наименований, также проводов различных конфигураций и строительных конструкций, находящихся в Азербайджане. В структуру группы также входит Проектно-конструкторское бюро, Строительно-монтажное управление, Управление спецтехники и транспорта. Общая численность работников компании составляет 2,4 тыс. человек.

АТЕF имеет представительства во многих странах.

А.Мамедов



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Тэги: УКРАИНА, ПОСТАВКИ, ТРАНСФОРМАТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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