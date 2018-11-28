Азербайджанская ATEF поставит в Украину трансформаторы для Запорожской АЭС

Азербайджанская Группа компаний ATEF выиграла торги по поставке сухих трансформаторов для 4-х блоков Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщают украинские СМИ.
Согласно сообщению, подобные трансформаторы для атомных электростанций не производятся в Украине.
В информации отмечается, что недавно в Баку прошел 74-й совет технических руководителей атомных станций и других обособленных подразделений «НАЭК «Энергоатом», одним из подразделений которой является ЗАЭС.
«Во время проведения совета технические руководители увидели производственные мощности ATEF, ознакомились с текущими и перспективными возможностями предприятий, входящих в эту группу».
«ATEF производит трансформаторы нового поколения, изготовленные по новейшим технологиям на современном оборудовании. Продукция отличается высоким качеством, поэтому для ГП «НАЭК «Энергоатом» такое сотрудничество является достаточно интересным», - указывают СМИ.
В настоящее время ATEF объединяет 5 больших заводов по производству электрооборудования с номенклатурой более 3 тыс. наименований, также проводов различных конфигураций и строительных конструкций, находящихся в Азербайджане. В структуру группы также входит Проектно-конструкторское бюро, Строительно-монтажное управление, Управление спецтехники и транспорта. Общая численность работников компании составляет 2,4 тыс. человек.
АТЕF имеет представительства во многих странах.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»