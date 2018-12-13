ГААД получит 18,2 млн манатов на строительство автодороги в Нефтчалинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 18,2 млн манатов на строительство автодороги Нефтчала-Хол Гарагашлы.

Автодорога соединит 19 населенных пунктов.

Средства на реконструкцию автодороги, будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков