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Социум 06.03.2019 18:55

Президент Алиев поздравил женщин с 8 марта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил женщин страны с Международным женским днем - 8 марта, сообщает сайт главы государства.

«Азербайджанские женщины после восстановления независимости, сыграли важную роль в укреплении основ национальной государственности и в определении сегодняшнего облика страны. И сегодня они продолжают вкладывать свои знания и умения в экономический, культурный и научный потенциал, динамично развивающейся республики», - говорится в тексте поздравлении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЖЕНЩИНЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]