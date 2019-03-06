Президент Алиев поздравил женщин с 8 марта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил женщин страны с Международным женским днем - 8 марта, сообщает сайт главы государства.
«Азербайджанские женщины после восстановления независимости, сыграли важную роль в укреплении основ национальной государственности и в определении сегодняшнего облика страны. И сегодня они продолжают вкладывать свои знания и умения в экономический, культурный и научный потенциал, динамично развивающейся республики», - говорится в тексте поздравлении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»