Президент Алиев поздравил женщин с 8 марта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил женщин страны с Международным женским днем - 8 марта, сообщает сайт главы государства.

«Азербайджанские женщины после восстановления независимости, сыграли важную роль в укреплении основ национальной государственности и в определении сегодняшнего облика страны. И сегодня они продолжают вкладывать свои знания и умения в экономический, культурный и научный потенциал, динамично развивающейся республики», - говорится в тексте поздравлении.