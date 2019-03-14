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Карабахский конфликт 14.03.2019 12:47

Баку и Ереван согласовывают сроки встречи лидеров Азербайджана и Армении по Карабаху - Мамедъяров

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что в настоящее время Баку и Ереван согласовывают сроки проведения встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по карабахскому урегулированию.

«Встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении готовится. Сопредседатели в этом направлении работают. На данный момент согласовываются сроки, которые будут объявлены позже», - заявил Э.Мамедъяров агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, также готовится встреча глав МИД двух стран. «Это тоже идет вкупе со встречей на высшем уровне (подготовка к встрече глав МИД Азербайджана и Армении - ИФ)»,- сказал Э.Мамедъяров.

Министр не исключил, что встреча с армянским коллегой может предшествовать встрече на высшем уровне. «Все может быть. Я заранее не хочу говорить, не хочу создавать ажиотаж»,- добавил он.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]