Последние заявления руководства Армении наносят большой урон переговорам по Карабаху – Мамедъяров

Последние заявления руководства Армении и кровавые провокации, организованные на линии фронта наносят большой урон переговорному процессу по нагорно-карабахскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Последние заявления руководства Армении и кровавые провокации, организованные на линии фронта и безответственное поведение, наносят большой урон переговорному процессу по нагорно-карабахскому урегулированию», - заявил Мамедъяров в среду в Баку в ходе встречи с главой Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.

По его словам, позиция Азербайджана в переговорах остается неизменной. «Освобождение оккупированных территорий вооруженными силами Армении и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли являются основой переговоров»,- сказал глава МИД.

В свою очередь Церетели отметил, что уделял большое внимание этим важным вопросам во время своего председательства в ПА ОБСЕ, и подчеркнул важность ликвидации и смягчения конфликтов и их гуманитарных последствий. Он подчеркнул, что ПА ОБСЕ готова обеспечить различные контакты для этих целей.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков