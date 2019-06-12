Последние заявления руководства Армении наносят большой урон переговорам по Карабаху – Мамедъяров

Последние заявления руководства Армении и кровавые провокации, организованные на линии фронта наносят большой урон переговорному процессу по нагорно-карабахскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Последние заявления руководства Армении и кровавые провокации, организованные на линии фронта и безответственное поведение, наносят большой урон переговорному процессу по нагорно-карабахскому урегулированию», - заявил Мамедъяров в среду в Баку в ходе встречи с главой Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.
По его словам, позиция Азербайджана в переговорах остается неизменной. «Освобождение оккупированных территорий вооруженными силами Армении и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли являются основой переговоров»,- сказал глава МИД.
В свою очередь Церетели отметил, что уделял большое внимание этим важным вопросам во время своего председательства в ПА ОБСЕ, и подчеркнул важность ликвидации и смягчения конфликтов и их гуманитарных последствий. Он подчеркнул, что ПА ОБСЕ готова обеспечить различные контакты для этих целей.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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