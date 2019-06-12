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Карабахский конфликт 12.06.2019 19:40

Последние заявления руководства Армении наносят большой урон переговорам по Карабаху – Мамедъяров

Последние заявления руководства Армении и кровавые провокации, организованные на линии фронта наносят большой урон переговорному процессу по нагорно-карабахскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Последние заявления руководства Армении и кровавые провокации, организованные на линии фронта и безответственное поведение, наносят большой урон переговорному процессу по нагорно-карабахскому урегулированию», - заявил Мамедъяров в среду в Баку в ходе встречи с главой Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.

По его словам, позиция Азербайджана в переговорах остается неизменной. «Освобождение оккупированных территорий вооруженными силами Армении и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на свои земли являются основой переговоров»,- сказал глава МИД.

В свою очередь Церетели отметил, что уделял большое внимание этим важным вопросам во время своего председательства в ПА ОБСЕ, и подчеркнул важность ликвидации и смягчения конфликтов и их гуманитарных последствий. Он подчеркнул, что ПА ОБСЕ готова обеспечить различные контакты для этих целей.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]