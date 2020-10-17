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Карабахский конфликт 17.10.2020 08:44

Международное сообщество не должно закрывать глаза на преступные действия Армении против Азербайджана - МИД

Азербайджан намерен добиться справедливого суда над виновными в новых ракетных ударах по Гяндже, повлекших за собой значительные человеческие жертвы, заявляет МИД Азербайджана.

"Преднамеренное убийство мирных жителей, после грубого нарушения норм и принципов международного права, включая международное гуманитарное право, а также объявленного прекращения огня по гуманитарным соображениям, является военным преступлением и преступлением против человечества. Военно-политическое руководство Армении, превратившее терроризм в инструмент государственной политики, несет ответственность за свое решение обстреливать гражданское население из ракет", - говорится в заявлении МИД.

Ведомство указывает, что продолжающаяся агрессия и жестокие нападения Армении на мирных жителей Азербайджана должны быть прекращены, а международное сообщество не должно закрывать глаза на эти бесчеловечные действия Армении против азербайджанского народа.

"Азербайджан заявляет, что обеспечит справедливое судебное преследование преступников с использованием национальных и международных правовых механизмов", - отмечает МИД.

Как сообщалось, 17 октября 2020 года около 01:00 ВС Армении подвергли Гянджу обстрелу из баллистических ракет, что привело к гибели 12 человек, в том числе двое детей, более 40 человек получили серьезные ранения.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]