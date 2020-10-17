Международное сообщество не должно закрывать глаза на преступные действия Армении против Азербайджана - МИД

Азербайджан намерен добиться справедливого суда над виновными в новых ракетных ударах по Гяндже, повлекших за собой значительные человеческие жертвы, заявляет МИД Азербайджана.

"Преднамеренное убийство мирных жителей, после грубого нарушения норм и принципов международного права, включая международное гуманитарное право, а также объявленного прекращения огня по гуманитарным соображениям, является военным преступлением и преступлением против человечества. Военно-политическое руководство Армении, превратившее терроризм в инструмент государственной политики, несет ответственность за свое решение обстреливать гражданское население из ракет", - говорится в заявлении МИД.

Ведомство указывает, что продолжающаяся агрессия и жестокие нападения Армении на мирных жителей Азербайджана должны быть прекращены, а международное сообщество не должно закрывать глаза на эти бесчеловечные действия Армении против азербайджанского народа.

"Азербайджан заявляет, что обеспечит справедливое судебное преследование преступников с использованием национальных и международных правовых механизмов", - отмечает МИД.

Как сообщалось, 17 октября 2020 года около 01:00 ВС Армении подвергли Гянджу обстрелу из баллистических ракет, что привело к гибели 12 человек, в том числе двое детей, более 40 человек получили серьезные ранения.

Н.Аббасова