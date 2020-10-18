ПВО Азербайджана уничтожили штурмовик Су-25 ВС Армении в Карабахе - Минобороны

Подразделения ПВО Азербайджана сбили еще один штурмовик Су-25 ВС Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

"В воскресенье в 12:30 подразделениями ПВО Азербайджана был уничтожен очередной штурмовик Су-25 ВС Армении, пытавшийся нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии в Джебраильском направлении", - отмечает оборонное ведомство.

Н.Аббасова