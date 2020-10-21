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Регион 21.10.2020 14:05

В НАТО надеются на снижение напряженности между Турцией и Грецией

Для НАТО важно снизить напряженность в регионе восточного Средиземноморья и предотвратить конфликты между союзниками по альянсу, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО хочет помочь снизить напряженность и предотвратить конфликты между союзниками по альянсу в восточном Средиземноморье", - сказал Столтенберг журналистам, отвечая на вопрос об отношениях Турции и Греции.

Он повторил, что альянс для этого создал военный механизм, который должен помочь сторонам в урегулировании спора.

"Мы верим, что усилия НАТО идут рука об руку с усилиями Германии, которая также посредничает в вопросе урегулирования конфликта", - добавил он.

Столтенберг также отметил, что альянс активно взаимодействует с властями Евросоюза по этому вопросу.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра. Позицию этих двух стран ЕС активно поддерживает Франция.

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Тэги: НАТО, ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]