Минобороны Азербайджана: Информация об уничтожении крупного подразделения азербайджанского спецназа - вымысел

Информация армянской стороны о якобы уничтожении крупного подразделения азербайджанского спецназа не соответствует действительности, говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы уничтожении крупного подразделения азербайджанского спецназа - это продукт беспокойных снов представителей Минобороны этой страны. Различные типы дезинформации, распространяемые противником, меняются пропорционально силе ударов, полученных в ходе сражений", -отмечает оборонное ведомство.

Минобороны также сообщает, что ВС Азербайджана разрушили линию обороны противника, нанеся ему тяжелые удары на всех направлениях фронта.

"Сегодня на Ходжавендском и Физулинском направлениях фронта уничтожены разрозненные отряды добровольцев и военная техника ВС Армении. Видеодоказательства будут предоставлены позже", - указывает ведомство.

Минобороны также опровергло информацию армянской стороны о артиллерийских обстрелах азербайджанской армией районов Ханкенди и Ходжавенда.

"Эта информация не соответствует действительности и является ложной. ВС Азербайджана полностью соблюдают гуманитарное прекращение огня", - говорится в сообщении ведомства.

Н.Аббасова