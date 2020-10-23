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Карабахский конфликт 23.10.2020 21:57

Минобороны Азербайджана: Информация об уничтожении крупного подразделения азербайджанского спецназа - вымысел

Информация армянской стороны о якобы уничтожении крупного подразделения азербайджанского спецназа не соответствует действительности, говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы уничтожении крупного подразделения азербайджанского спецназа - это продукт беспокойных снов представителей Минобороны этой страны. Различные типы дезинформации, распространяемые противником, меняются пропорционально силе ударов, полученных в ходе сражений", -отмечает оборонное ведомство.

Минобороны также сообщает, что ВС Азербайджана разрушили линию обороны противника, нанеся ему тяжелые удары на всех направлениях фронта.

"Сегодня на Ходжавендском и Физулинском направлениях фронта уничтожены разрозненные отряды добровольцев и военная техника ВС Армении. Видеодоказательства будут предоставлены позже", - указывает ведомство.

Минобороны также опровергло информацию армянской стороны о артиллерийских обстрелах азербайджанской армией районов Ханкенди и Ходжавенда.

"Эта информация не соответствует действительности и является ложной. ВС Азербайджана полностью соблюдают гуманитарное прекращение огня", - говорится в сообщении ведомства.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]