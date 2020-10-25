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Карабахский конфликт 25.10.2020 10:43

Азербайджан готов к перемирию по Карабаху, но премьер Армении должен заявить о приверженности базовым принципам урегулирования - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь подтвердил готовность к перемирию в Нагорном Карабахе при условии заявления Армении о приверженности к основным принципам урегулирования.

"Да, мы готовы. Я неоднократно об этом заявлял. Мы готовы сегодня согласовать перемирие. Но, в то же время премьер Армении должен заявить, что он привержен основным принципам урегулирования, разработанных со стороны США, Россией и Францией", - сказал Алиев в интервью американскому телевизионному каналу "Fox News".

При этом президент Азербайджана подчеркнул, что несколько дней назад премьер Армении заявил об отсутствии дипломатического пути урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

"Мы хотим перемирия, мы хотим возвращения наших земель. Армения должна взять на себя обязательства по освобождению земель на основании резолюций Совбеза ООН, мирного плана, представленного США, Францией и Россией. Но она этого не делает", - добавил он.

Алиев также подчеркнул, что Азербайджан, в отличие от Армении, привержен гуманитарному перемирию. "Имеются доказательства нарушения Арменией режима гуманитарного перемирия. Азербайджан не нацелен на гражданские объекты. В Ханкенди были военные объекты и наши удары были до 9 октября (с 10 октября планировалось первое гуманитарное перемирие - ИФ). Но Армения продолжает атаковать мирное население Азербайджана, в том числе города Гянджа, где в результате первой атаки погибли 10 человек и более 30 были ранены, а при второй атаке погибли 15 человек", - сказал президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]