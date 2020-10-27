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Карабахский конфликт 27.10.2020 17:42

Жертвами ракетного обстрела Бардинского района Азербайджана стали 3 человека, 10 - ранены - помощник президента

В результате ракетных обстрелов Бардинского района со стороны ВС Армении погибли 3 человека, 10 человек ранены, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"В результате коварного ракетного обстрела Арменией Бардинского района погибли 3 мирных жителя, 10 человек, в том числе женщины и дети, получили серьезные ранения", - написал Гаджиев в своем твиттере.

По его словам, Армения продолжает совершать военные преступления, обстреливая мирных жителей.

"Сегодня министерство обороны Армении заявляло, что нанесет серьезный удар. Как оказалось, под этим они имели в виду очередной удар по мирным жителям, женщинам и детям", - отметил Гаджиев.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщает, что ВС Армении во вторник кроме Бардинского района также обстреливают Геранбойский и Тертерский районы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, РАКЕТА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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