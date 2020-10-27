Жертвами ракетного обстрела Бардинского района Азербайджана стали 3 человека, 10 - ранены - помощник президента

В результате ракетных обстрелов Бардинского района со стороны ВС Армении погибли 3 человека, 10 человек ранены, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"В результате коварного ракетного обстрела Арменией Бардинского района погибли 3 мирных жителя, 10 человек, в том числе женщины и дети, получили серьезные ранения", - написал Гаджиев в своем твиттере.

По его словам, Армения продолжает совершать военные преступления, обстреливая мирных жителей.

"Сегодня министерство обороны Армении заявляло, что нанесет серьезный удар. Как оказалось, под этим они имели в виду очередной удар по мирным жителям, женщинам и детям", - отметил Гаджиев.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщает, что ВС Армении во вторник кроме Бардинского района также обстреливают Геранбойский и Тертерский районы.