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Карабахский конфликт 07.11.2020 22:08

Азербайджанские военные уничтожили военную колонну армянских ВС по дороге в Ханкенди - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении очередной военной колонны в Карабахе.

“Подразделения Азербайджанской Армии уничтожили очередную военную колонну 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии вооруженных сил Армении. В результате обстрела направляющейся из Агдама в Ханкенди военной колонны, состоящей из 3 «КамАз»ов, 2 «Урал»ов и 2 БМП, было уничтожено большое количество военнослужащих противника”, - отмечается в сообщении.

При этом министерство сообщает, что около 30 военнослужащих были ранены, а военная техника в колонне сгорела.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, МИНОБОРОНЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]