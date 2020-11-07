Азербайджанские военные уничтожили военную колонну армянских ВС по дороге в Ханкенди - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении очередной военной колонны в Карабахе.

“Подразделения Азербайджанской Армии уничтожили очередную военную колонну 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии вооруженных сил Армении. В результате обстрела направляющейся из Агдама в Ханкенди военной колонны, состоящей из 3 «КамАз»ов, 2 «Урал»ов и 2 БМП, было уничтожено большое количество военнослужащих противника”, - отмечается в сообщении.

При этом министерство сообщает, что около 30 военнослужащих были ранены, а военная техника в колонне сгорела.

Х.Насирзаде