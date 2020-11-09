Баку через суд намерен добиваться возмещения Ереваном ущерба за разрушения в Карабахе - президент Азербайджана

Баку намерен привлечь международных экспертов для оценки ущерба, причиненного Арменией в результате оккупации Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Прежде всего, нам нужно будет оценить ущерб, нанесенный Арменией Азербайджану и имуществу наших граждан, поскольку на освобожденных территориях уничтожено практически все... Мы пригласим международных экспертов для оценки ущерба, нанесенного нашей экологии, инфраструктуре, гражданским лицам, потерявшим жилье, нашему государству и нашему историческому наследию. После этого, конечно, будут судебные процессы, иски против армянского государства, и мы уже к этому готовимся", - сказал Алиев в интервью "BBC News".

Наряду с этим, добавил президент, в Карабахе потребуется создать "хотя бы" начальные условия для жизни людей, создать запас стройматериалов, инвестировать в инфраструктуру.

"Мы восстановим освобожденные земли, построим дома, офисные здания и школы. Таким образом, для нашей страны наступит новая эра. Этот новый период откроет большие возможности, и я верю, что позитивные тенденции будут усиливаться не только в экономической сфере, но и в сфере политических отношений. Азербайджан еще больше усилит свою роль на международной арене. Уважение к Азербайджану будет возрастать по мере того, как мы, как сильное государство, восстанавливаем свою территориальную целостность, справедливость и международное право", - заявил Алиев.

Н.Аббасова