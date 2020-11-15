Российские военные самолеты выполнили почти 120 рейсов для переброски миротворцев в Карабах

Российская военно-транспортная авиация за сутки выполнила 23 рейса для переброски в Нагорный Карабах миротворцев и техники, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
"Всего с 10 ноября выполнено 118 самолето-рейсов, в том числе за последние сутки 23 самолета-рейса", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В нем отмечается, что развертывание в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента со штабом в Степанакерте продолжается.
Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что к 20 ноября в Нагорном Карабахе завершится создание межведомственного центра гуманитарного реагирования. Передовая группа центра уже прибыла в Карабах. В состав центра помимо военных войдут подразделения МЧС и погранслужбы ФСБ РФ.
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