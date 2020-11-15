Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

12.11 $/bbl   WTI 41.12 -0.33 Brent 43.53 -0.27

Погода в Баку

  ночь день

15.11.2020 19:08

Российские военные самолеты выполнили почти 120 рейсов для переброски миротворцев в Карабах

Российская военно-транспортная авиация за сутки выполнила 23 рейса для переброски в Нагорный Карабах миротворцев и техники, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Всего с 10 ноября выполнено 118 самолето-рейсов, в том числе за последние сутки 23 самолета-рейса", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что развертывание в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента со штабом в Степанакерте продолжается.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что к 20 ноября в Нагорном Карабахе завершится создание межведомственного центра гуманитарного реагирования. Передовая группа центра уже прибыла в Карабах. В состав центра помимо военных войдут подразделения МЧС и погранслужбы ФСБ РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИРОТВОРЦЫ, КАРАБАХ, ПЕРЕБРОСКА


Похожие новости


Командующий российскими миротворцами заявил о стабилизации обстановки в Карабахе Российские военные выставили в Нагорном Карабахе 12 постов для контроля режима прекращения огня Шойгу: размещение в Карабахе постов российских миротворцев завершится в субботу Россия не имела права вводить войска в Нагорный Карабах - Песков Российские миротворцы вошли в Ханкенди, выставили 10 постов в Лачинском коридоре - Минобороны РФ Глава Минобороны Азербайджана обсудил с российскими миротворцами миссию в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]