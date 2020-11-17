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Карабахский конфликт 17.11.2020 21:49

Путин называет процесс выработки соглашения по Карабаху трудным, энергозатратным процессом для всех сторон

Выработка соглашения по Нагорному Карабаху была сложным и энергозатратным процессом для всех сторон, заявил президент РФ Владимир Путин,

"Это был такой сложный, такой энергозатратный процесс, я думаю, что со всех сторон. Происходило это в результате трёхсторонних консультаций", - сказал Путин в интервью "России 24" (ВГТРК).

Президент РФ отметил, что по сути ему пришлось взять на себя роль посредника между Арменией и Азербайджаном.

"Разговаривал с одним и другим лидером, выслушивал их требования, претензии к тексту. Вносил какие-то изменения, связывался с другой стороной. Выслушивал их пожелания и требования. Потом консультировался с первой по поводу приемлемости этих положений для других партнеров", - рассказал Путин.

По его словам, это была "равноправная, равноценная трехсторонняя работа".

"Борьба шла с обеих сторон за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую", - добавил он.

Президента спросили, почему в ночь принятия соглашения премьер Армении не присоединился к телемосту с участием Путина и президента Азербайджана.

"Это его надо спросить. Не посчитал возможным, нужным", - сказал он.

"Важна была не картинка, а суть наших договорённостей", - добавил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, СОГЛАШЕНИЕ, ТРУДНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]