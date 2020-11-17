Путин называет процесс выработки соглашения по Карабаху трудным, энергозатратным процессом для всех сторон

Выработка соглашения по Нагорному Карабаху была сложным и энергозатратным процессом для всех сторон, заявил президент РФ Владимир Путин,

"Это был такой сложный, такой энергозатратный процесс, я думаю, что со всех сторон. Происходило это в результате трёхсторонних консультаций", - сказал Путин в интервью "России 24" (ВГТРК).

Президент РФ отметил, что по сути ему пришлось взять на себя роль посредника между Арменией и Азербайджаном.

"Разговаривал с одним и другим лидером, выслушивал их требования, претензии к тексту. Вносил какие-то изменения, связывался с другой стороной. Выслушивал их пожелания и требования. Потом консультировался с первой по поводу приемлемости этих положений для других партнеров", - рассказал Путин.

По его словам, это была "равноправная, равноценная трехсторонняя работа".

"Борьба шла с обеих сторон за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую", - добавил он.

Президента спросили, почему в ночь принятия соглашения премьер Армении не присоединился к телемосту с участием Путина и президента Азербайджана.

"Это его надо спросить. Не посчитал возможным, нужным", - сказал он.

"Важна была не картинка, а суть наших договорённостей", - добавил Путин.