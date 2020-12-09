Азербайджан и Армения до конца 2020 года могут начать переговоры по демаркации госграницы

Армения и Азербайджан до конца текущего года могут начать переговоры при посредничестве России по демаркации государственной границы, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

"В настоящее время в Сюникской области (граничит на юго-востоке с Азербайджаном, на юге - с Ираном - ИФ) работает межведомственная группа, готовятся правовые документы для ожидающихся переговоров, которые пройдут в этом году при посредничестве российских коллег", - сказал Авинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

По его словам, "правовой границы между Арменией и Азербайджаном окончательно не зафиксировано".