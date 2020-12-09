Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0616 RUR   0.0232 GBR   2.2743 TRY   0.2175

Цена на нефть

08.12 $/bbl   WTI 45.60 -0.16 Brent 48.84 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 09.12.2020 17:04

Азербайджан и Армения до конца 2020 года могут начать переговоры по демаркации госграницы

Армения и Азербайджан до конца текущего года могут начать переговоры при посредничестве России по демаркации государственной границы, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

"В настоящее время в Сюникской области (граничит на юго-востоке с Азербайджаном, на юге - с Ираном - ИФ) работает межведомственная группа, готовятся правовые документы для ожидающихся переговоров, которые пройдут в этом году при посредничестве российских коллег", - сказал Авинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

По его словам, "правовой границы между Арменией и Азербайджаном окончательно не зафиксировано".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦА, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Андраник Кочарян: Мы проиграли и на поле боя, и морально, и психологически Переговоры с Азербайджаном о мирном урегулировании могут начаться по итогам визита посредников - глава МИД Армении В МИД Армении заявили, что демаркация границы с Азербайджаном будет осуществлена совместными рабочими группами Азербайджану перейдет в Нагорном Карабахе более 180 населенных пунктов, а не 121 Пограничники РФ развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана - глава ФСБ Российская межведомственная делегация посетит Баку и Ереван в ближайшие дни

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]