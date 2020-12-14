Круглосуточный комендантский час будет действовать в новогодние праздники в Турции - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в понедельник о введении круглосуточного комендантского часа в стране на новогодние праздники из-за коронавируса COVID-19, сообщает газета "Дейли сабах".
Комендантский час вступит в силу 31 декабря с 21:00 и продлится до 5:00 4 января.
"Благодаря принимаемым нами мерам мы можем наблюдать серьезное снижение числа пациентов и смертей от COVID-19 по сравнению с другими странами", - сказал Эрдоган.
Ранее в стране ввели круглосуточный комендантский час для местных жителей, но только на выходных.
В Турции коронавирусом за время пандемии заразились 1,8 млн человек, скончались 16,4 тыс.
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