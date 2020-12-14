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Здравоохранение 14.12.2020 22:00

Круглосуточный комендантский час будет действовать в новогодние праздники в Турции - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в понедельник о введении круглосуточного комендантского часа в стране на новогодние праздники из-за коронавируса COVID-19, сообщает газета "Дейли сабах".

Комендантский час вступит в силу 31 декабря с 21:00 и продлится до 5:00 4 января.

"Благодаря принимаемым нами мерам мы можем наблюдать серьезное снижение числа пациентов и смертей от COVID-19 по сравнению с другими странами", - сказал Эрдоган.

Ранее в стране ввели круглосуточный комендантский час для местных жителей, но только на выходных.

В Турции коронавирусом за время пандемии заразились 1,8 млн человек, скончались 16,4 тыс.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]