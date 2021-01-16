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Карабахский конфликт 16.01.2021 17:19

Баку направил в ЕСПЧ заявление о бесчеловечных действиях Армении в период оккупации и войны в Карабахе

Официальный Баку направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о нарушении прав и свобод азербайджанских граждан в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

«В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, 15 января 2021 года в ЕСПЧ было подано межгосударственное заявление о нарушении прав и свобод азербайджанских граждан, пострадавших в результате военной агрессии Армении против Азербайджана. В документе, представленном в ЕСПЧ, отражены требования по принятию Арменией необходимых мер для восстановления нарушенных прав граждан Азербайджана», - сообщает госагентство «Азертадж».

По данным издания, в заявлении поднимается вопрос о нарушении прав на жизнь, на уважение личной и семейной жизни и свободы религии, на неприменение пыток и жестокого обращения, прав собственности и свободы передвижения граждан Азербайджана в результате оккупации Арменией Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов в течение почти 30 лет. Также представлены свидетельства о 3890 азербайджанских гражданах, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении, которая не приняла никаких мер для расследования судьбы этих людей.

В документе также отражены факты нарушения прав граждан Азербайджана, защищаемых Европейской конвенцией о правах человека, в результате военной провокации ВС Армении в Товузском направлении в июле 2020 года.

Кроме того, Азербайджан в виде доказательств нарушения Европейской конвенции по правам человека представил факты бесчеловечных действий ВС Армении в отношении азербайджанских мирных жителей во время 44-дневной войны. Речь идет об обстрелах Арменией из баллистических ракет дальнего действия, кассетных и фосфорных снарядов азербайджанских городов и сел, а также гражданской инфраструктуры, расположенных вдали от зоны боевых действий

В результате этих действий в Азербайджане погибли 93 человека, в том числе 12 детей и 28 женщин, 423 человека получили ранения, в том числе 51 ребенок и 104 женщины, полностью разрушены 264 дома, в том числе 10 жилых домов в Гяндже, а также 9294 частных дома и другое имущество.

«В заявлении также отражены факты нарушения прав граждан Азербайджана на возвращение в свои дома ввиду того, что армянская сторона установила большое количество мин на оккупированных территориях, разрушила города и села и направила незаконные вооруженные формирования на освобожденные территории после акта капитуляции от 10 ноября 2020 года. К подготовке заявления были привлечены известные эксперты в мире международного права и ведущие юристы Азербайджана», -отмечает издание.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЕСПЧ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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