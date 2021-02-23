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Карабахский конфликт 23.02.2021 21:57

Пашинян надеется на Путина в вопросе о возвращении армянских военнопленных из Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным по вопросу возвращения из Азербайджана армянских военнопленных.

"В трехстороннем заявлении (по Карабаху от 9 ноября 2020 года - ИФ) есть пункт про немедленный обмен военнопленными. Необходимо сделать все, чтобы процесс не зашел в тупик. Азербайджан пытается превратить вопрос пленных в инструмент торговли. Но мы работаем над повесткой и будем работать, пока есть возможность решения проблемы. Мы находимся в постоянной связи с президентом России, есть контакты между представителями Армении и Азербайджана. Есть надежда и уверенность, что проблема решится, потому что каждая минута на счету", - сказал Пашинян в интервью армянскому новостному сайту "1in.am".

По его словам, после войны в Нагорном Карабахе возникли внутренние и внешние вызовы, связанные с безопасностью.

"Но мы уверенными шагами идет к решению этих проблем. К примеру, решение вопросов с открытием коммуникаций в регионе приведет к долгосрочному и стабильному миру в регионе, изменит экономический потенциал Армении. В открытии коммуникаций в регионе заинтересованы Россия, Грузия, Иран, Турция, Азербайджан, Армения. Интерес каждого имеет и общности, и разобщения. Но уже активизировались обсуждения об открытии Абхазской железной дороги. И это позитивно", - отметил Пашинян.

Он заявил, что Армении необходимо реформировать структуру армии, модернизировать вооружение. "Мы должны оценить ситуацию в регионе и нашу роль и значение в регионе", - сказал Пашинян.

Ранее во вторник посол РФ в Ереване Сергей Копыркин, говоря о процессе возвращения армянских военнопленных из Азербайджана, отметил, что ведется постоянная работа, в том числе, с участием высшего руководства России. "Конечно, нам бы хотелось, чтобы это все было быстрее, по принципу "всех на всех". Но работа не простая, она упорно идет", - сказал Копыркин.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЛЕННЫЕ, СИТУАЦИЯ


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