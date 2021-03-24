Баку и Ереван обсуждают восстановление транспортных коммуникаций, действовавших в советские времена - вице-премьер Армении

Армения и Азербайджан обсуждают возможность восстановления всех транспортных коммуникаций, действовавших в период СССР, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Обсуждения ведутся по восстановлению всех коммуникаций, действовавших в советские времена. Это и автодороги, и железные дороги", - сказал Григорян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

По его словам, трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана провела ряд заседаний.

"Есть прогресс, но пока работы ведутся на экспертном уровне", - отметил Григорян.