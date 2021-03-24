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Регион 24.03.2021 17:00

Баку и Ереван обсуждают восстановление транспортных коммуникаций, действовавших в советские времена - вице-премьер Армении

Армения и Азербайджан обсуждают возможность восстановления всех транспортных коммуникаций, действовавших в период СССР, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Обсуждения ведутся по восстановлению всех коммуникаций, действовавших в советские времена. Это и автодороги, и железные дороги", - сказал Григорян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

По его словам, трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана провела ряд заседаний.

"Есть прогресс, но пока работы ведутся на экспертном уровне", - отметил Григорян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ТРАНСПОРТ, КОММУНИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]