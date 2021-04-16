Эрдоган и Столтенберг обсудили отношения России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону ситуацию в районе границы РФ с Украиной, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Эрдоган и Столтенберг по телефону обсудили события в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Ливии и Афганистане, также кризис между Россией и Украиной", - говорится в сообщении агентства.

В сообщении отмечается, что в беседе со Столтенбергом "Эрдоган указал на необходимость оказания поддержки новому правительству Ливии в сфере обороны и безопасности". Президент Турции подчеркнул, что Анкара вносит вклад в этом направлении в рамках подписанных соответствующих соглашений.

Также Эрдоган заявил, что "поддержка Афганистану должна быть продолжена наиболее эффективным образом с использованием возможностей НАТО".