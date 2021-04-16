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Дальнее зарубежье 16.04.2021 18:47

Эрдоган и Столтенберг обсудили отношения России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону ситуацию в районе границы РФ с Украиной, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Эрдоган и Столтенберг по телефону обсудили события в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Ливии и Афганистане, также кризис между Россией и Украиной", - говорится в сообщении агентства.

В сообщении отмечается, что в беседе со Столтенбергом "Эрдоган указал на необходимость оказания поддержки новому правительству Ливии в сфере обороны и безопасности". Президент Турции подчеркнул, что Анкара вносит вклад в этом направлении в рамках подписанных соответствующих соглашений.

Также Эрдоган заявил, что "поддержка Афганистану должна быть продолжена наиболее эффективным образом с использованием возможностей НАТО".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]