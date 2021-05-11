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Карабах 11.05.2021 00:06

Азербайджан проявляет добрую волю в вопросах, связанных с гуманитарной проблематикой в регионе - Алиев

Азербайджан проявляет добрую волю, связанную с гуманитарной проблематикой в регионе, в частности в Карабахе, заявил президент Ильхам Алиев.

"Азербайджан проявляет добрую волю в вопросах, связанных с гуманитарной проблематикой. Принимая во внимание гуманитарный аспект будущего развития событий, как вы знаете, мы обеспечиваем беспрепятственную коммуникацию между населенными пунктами Республики Армении по автодороге, которая располагается на освобожденных территориях, более 20 километров этой автодороги сегодня находится в пользовании армянских граждан. И никаких препятствий или же сложностей в этом нет. Это также проявление доброй воли азербайджанской стороны", - сказал Алиев, принимая в понедельник в Баку главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Алиев, слова которого, приводит сайт главы государства, отметил, что по предложению российской стороны и согласию Азербайджана на протяжении одного месяца, газ из России в Армению транспортировался через территорию Азербайджана в связи с ремонтными работами на российской территории. "Это также был жест доброй воли, нацеленный на нормализацию постконфликтной ситуации. Таких примеров много. Не хочу долго занимать ваше время этим. Просто хотел бы сказать, что мы со своей стороны не только на словах, но и на деле делаем все для того, чтобы постконфликтная ситуация протекала в спокойной обстановке, без нервозности и с учетом необходимости выстраивания будущих отношений в регионе Южного Кавказа, основанных на стабильности и предсказуемости", - добавил президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВОПРОСЫ, ГУМАНИТАРНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]