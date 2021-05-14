В Карабахе создано 20 воинских частей ВС Азербайджана – Минобороны

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках работ, проводимых в сфере повышения боевой готовности и дальнейшего улучшения социально-бытовых условий личного состава азербайджанской армии, побывал в воинских частях, находящихся на освобожденных территориях в Карабахе, сообщает минобороны.
"Министр проверил обеспечение подразделений и уровень боеготовности личного состава, а также поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению боеспособности. В ходе осмотра новых войсковых частей Гасанову было доложено, что в целях организации служебной и боевой деятельности, а также обеспечения надлежащих бытовых условий для личного состава до сегодняшнего дня на различных направлениях были введены в эксплуатацию 9 воинских частей модульного типа и 11 воинских частей контейнерного типа", - отмечается в сообщении.
Ознакомившись с ходом строительных работ, проводимых в воинских частях, Гасанов, согласно сообщению, дал указания по их качественному выполнению и завершению в кратчайшие сроки.
А. Мамедов
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