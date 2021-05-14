Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 14.05.2021 13:28

В Карабахе создано 20 воинских частей ВС Азербайджана – Минобороны

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках работ, проводимых в сфере повышения боевой готовности и дальнейшего улучшения социально-бытовых условий личного состава азербайджанской армии, побывал в воинских частях, находящихся на освобожденных территориях в Карабахе, сообщает минобороны.

"Министр проверил обеспечение подразделений и уровень боеготовности личного состава, а также поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению боеспособности. В ходе осмотра новых войсковых частей Гасанову было доложено, что в целях организации служебной и боевой деятельности, а также обеспечения надлежащих бытовых условий для личного состава до сегодняшнего дня на различных направлениях были введены в эксплуатацию 9 воинских частей модульного типа и 11 воинских частей контейнерного типа", - отмечается в сообщении.

Ознакомившись с ходом строительных работ, проводимых в воинских частях, Гасанов, согласно сообщению, дал указания по их качественному выполнению и завершению в кратчайшие сроки.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, МИНОБОРОНЫ, ВЧ


Похожие новости


Турецкие военные будут стоять на страже прав братьев в Азербайджане - Хулуси Акар Шойгу заявил об отсутствии серьёзных инцидентов в Нагорном Карабахе Минобороны Турции и России подписали соглашение о создании Совместного центра в Карабахе Договоренности по Карабаху выполняются – Алиев Пресс-секретарь Минобороны Армении покинула должность Армия Азербайджана вступила в Агдам - Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]