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Происшествия 22.07.2021 19:34

В Азербайджане вынесли приговор 13 членам армянских вооруженных формирований

Бакинский суд по тяжким преступлениям в четверг вынес приговор по уголовному делу в отношении 13 членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористические провокации и другие преступные действия на территории Азербайджана.

Согласно материалам уголовного дела, после достижения прекращения огня в результате трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные формирования тайными путями пробрались на территорию Азербайджана и заняли позиции в лесистой местности на северо-западе от поселка Гадрут Ходжавендского района.

Армянские вооруженные формирования совершили террористические и диверсионные действия в отношении азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц. Они были обезоружены 13 декабря 2020 года в результате спецоперации Службы госбезопасности Азербайджана.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в суде, в четверг суд приговорил 13 членов армянских вооруженных формирований к 6 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в тюрьме общего режима.

Они признаны виновными по 5 статьям Уголовного кодекса Азербайджана: терроризм, хранение оружия, незаконное пересечение государственной границы и др.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, СУД, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]