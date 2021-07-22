В Азербайджане вынесли приговор 13 членам армянских вооруженных формирований

Бакинский суд по тяжким преступлениям в четверг вынес приговор по уголовному делу в отношении 13 членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористические провокации и другие преступные действия на территории Азербайджана.
Согласно материалам уголовного дела, после достижения прекращения огня в результате трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные формирования тайными путями пробрались на территорию Азербайджана и заняли позиции в лесистой местности на северо-западе от поселка Гадрут Ходжавендского района.
Армянские вооруженные формирования совершили террористические и диверсионные действия в отношении азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц. Они были обезоружены 13 декабря 2020 года в результате спецоперации Службы госбезопасности Азербайджана.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в суде, в четверг суд приговорил 13 членов армянских вооруженных формирований к 6 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в тюрьме общего режима.
Они признаны виновными по 5 статьям Уголовного кодекса Азербайджана: терроризм, хранение оружия, незаконное пересечение государственной границы и др.
Р.Ахмедов
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