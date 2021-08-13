ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджара и Гедабека - Минобороны

Вооруженные силы Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Кяльбаджарского и Гедабекского районов Азербайджана.

"Обстрел велся с 16:25 до 20:30 из стрелкового оружия с позиций ВС Армении, расположенных в населенных пунктах Ашагы Загалы, Заркянд Басаркечарского района и населенного пункта Гёйсу Чямбяракского района по позициям азербайджанской армии в населенных пунктах Истису, Йухары Айрым Кельбаджарского района и населенного пункта Галакянд Гедабекского района", - сообщает Минобороны Азербайджана.

По данным Минобороны, раненых и погибших среди азербайджанских военных нет.

"Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии", - отмечает ведомство.

Э.Шихиев