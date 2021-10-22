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Регион 22.10.2021 15:19

В НАТО продолжают искать для Турции альтернативу российским С-400

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что в рамках альянса продолжается работа по поиску альтернативных вариантов для Турции вместо российских систем ПВО С-400.

"Мы изучаем то, как мы можем поддержать усилия по поиску альтернативных систем. И эта работа продолжается", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

"Как я говорил ранее, С-400 - это российские системы, которые нельзя интегрировать в систему ПРО НАТО", - отметил он.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Эрдоган ранее осенью заявил в интервью телеканалу CBS, что Анкара намерена купить у Москвы еще одну партию С-400.

Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 может быть подписан в этом году, сообщил 25 августа, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

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Тэги: НАТО, ТУРЦИЯ, С/400, АЛЬТЕРНАТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]