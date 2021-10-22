В НАТО продолжают искать для Турции альтернативу российским С-400

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что в рамках альянса продолжается работа по поиску альтернативных вариантов для Турции вместо российских систем ПВО С-400.
"Мы изучаем то, как мы можем поддержать усилия по поиску альтернативных систем. И эта работа продолжается", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.
"Как я говорил ранее, С-400 - это российские системы, которые нельзя интегрировать в систему ПРО НАТО", - отметил он.
Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.
Эрдоган ранее осенью заявил в интервью телеканалу CBS, что Анкара намерена купить у Москвы еще одну партию С-400.
Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 может быть подписан в этом году, сообщил 25 августа, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
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