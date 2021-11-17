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Регион 17.11.2021 16:46

Пашинян заявляет о важности начала делимитации и демаркации границы с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности начала и завершения процесса демаркации и делимитации границ с Азербайджаном.

"Еще в мае я заявлял, что готов подписать предложение о начале процесса демаркации и делимитации. Считаю очень важным начало этого процесса и его завершение. Россия три раза выступала с предложением о делимитации и демаркации и все три раза мы соглашались двигаться по этому процессу. По моему впечатлению, процесс не продвигается из-за затягивания процесса Азербайджаном или отсутствием ответа", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в рамках "парламентского часа".

По его словам, мирная развязка ситуации на приграничной линии между Арменией и Азербайджаном важна.

"Все наши предложения остаются в силе, в том числе, о начале процесса делимитации и демаркации", - отметил Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦА, ДЕМАРКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]