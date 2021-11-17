Пашинян заявляет о важности начала делимитации и демаркации границы с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности начала и завершения процесса демаркации и делимитации границ с Азербайджаном.
"Еще в мае я заявлял, что готов подписать предложение о начале процесса демаркации и делимитации. Считаю очень важным начало этого процесса и его завершение. Россия три раза выступала с предложением о делимитации и демаркации и все три раза мы соглашались двигаться по этому процессу. По моему впечатлению, процесс не продвигается из-за затягивания процесса Азербайджаном или отсутствием ответа", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в рамках "парламентского часа".
По его словам, мирная развязка ситуации на приграничной линии между Арменией и Азербайджаном важна.
"Все наши предложения остаются в силе, в том числе, о начале процесса делимитации и демаркации", - отметил Пашинян.
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