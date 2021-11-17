Пашинян заявляет о важности начала делимитации и демаркации границы с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности начала и завершения процесса демаркации и делимитации границ с Азербайджаном.

"Еще в мае я заявлял, что готов подписать предложение о начале процесса демаркации и делимитации. Считаю очень важным начало этого процесса и его завершение. Россия три раза выступала с предложением о делимитации и демаркации и все три раза мы соглашались двигаться по этому процессу. По моему впечатлению, процесс не продвигается из-за затягивания процесса Азербайджаном или отсутствием ответа", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в рамках "парламентского часа".

По его словам, мирная развязка ситуации на приграничной линии между Арменией и Азербайджаном важна.

"Все наши предложения остаются в силе, в том числе, о начале процесса делимитации и демаркации", - отметил Пашинян.