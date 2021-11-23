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Внешняя политика 23.11.2021 21:32

Армении и Азербайджану предстоит найти "золотую середину" в вопросе о делимитации границы - Пашинян

Армении и Азербайджану необходимо найти компромисс в рамках процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы должны найти золотую середину. Идет динамичный процесс", - сказал Пашинян во вторник на брифинге в режиме видеоконференции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]