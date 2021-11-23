Армении и Азербайджану необходимо найти компромисс в рамках процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Мы должны найти золотую середину. Идет динамичный процесс", - сказал Пашинян во вторник на брифинге в режиме видеоконференции.
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