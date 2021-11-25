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Наука и образование 25.11.2021 20:15

Баку и Москва намерены укреплять сотрудничестве в сфере науки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с президентом Академии наук России Александром Сергеевым.

"На встрече было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Российской Федерацией успешно развиваются в различных сферах, и подчеркнута роль сотрудничества в развитии наших отношений в гуманитарной сфере, в том числе в науке", - сообщает официальный сайт главы государства.

Стороны подчеркнули, что азербайджано-российское сотрудничество в области науки имеет богатую историю, и отметили важность дальнейшего укрепления этого сотрудничества в современный период.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, НАУКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]