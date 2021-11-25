Баку и Москва намерены укреплять сотрудничестве в сфере науки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с президентом Академии наук России Александром Сергеевым.

"На встрече было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Российской Федерацией успешно развиваются в различных сферах, и подчеркнута роль сотрудничества в развитии наших отношений в гуманитарной сфере, в том числе в науке", - сообщает официальный сайт главы государства.

Стороны подчеркнули, что азербайджано-российское сотрудничество в области науки имеет богатую историю, и отметили важность дальнейшего укрепления этого сотрудничества в современный период.