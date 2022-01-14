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Внешняя политика 14.01.2022 19:49

Пашинян создал группу для реализации работ по строительству желдороги из Азербайджана в Нахчыванскую АР - решение

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сформирована рабочая группа для реализации работ по строительству железной дороги из Азербайджана в Нахчыванскую автономную республику через Сюникскую область на юге Армении.

"С целью эффективного выполнения работ по программе восстановления железной дороги Ерасх-граница Азербайджана и Мегринского участка железной дороги создать рабочую группу. Руководителю рабочей группы поручить докладывать премьер-министру о проделанной группой работе каждые три месяца", - говорится в решении Пашиняна, опубликованном на сайте правительства.

Руководителем рабочей группы назначен советник премьер-министра, бывший посол Армении в Иране Арташес Туманян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЖЕЛДОРОГА, РЕШЕНИЕ


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