Пашинян создал группу для реализации работ по строительству желдороги из Азербайджана в Нахчыванскую АР - решение

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сформирована рабочая группа для реализации работ по строительству железной дороги из Азербайджана в Нахчыванскую автономную республику через Сюникскую область на юге Армении.

"С целью эффективного выполнения работ по программе восстановления железной дороги Ерасх-граница Азербайджана и Мегринского участка железной дороги создать рабочую группу. Руководителю рабочей группы поручить докладывать премьер-министру о проделанной группой работе каждые три месяца", - говорится в решении Пашиняна, опубликованном на сайте правительства.

Руководителем рабочей группы назначен советник премьер-министра, бывший посол Армении в Иране Арташес Туманян.