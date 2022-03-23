На заседании СМИД ОИС приняты 4 резолюции, связанные с агрессией Армении против Азербайджана

Четыре резолюции, связанные с агрессией Армении против Азербайджана, приняты в ходе 48-й сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламабаде (Пакистан), сообщает в среду МИД Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что резолюции охватывают «политические, экономические вопросы и культурные вопросы, связанные с последствиями агрессии Армении против Азербайджана».
Согласно МИД, приняты резолюции «Ликвидация последствий агрессии Армении против Азербайджана», «Оказание экономической помощи Азербайджану», «Разрушение памятников культуры и истории, относящихся к исламской культуре, на территории Азербайджана в результате агрессии Армении» и «Солидарность с жертвами Ходжалинской резни».
В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что данные резолюции, ежегодно традиционно принимаемые ОИС, включают новые положения с учетом текущей ситуации в регионе.
48-я сессия СМИД ОИС проходила с 22 по 23 марта в Исламабаде (Пакистан). Азербайджан на мероприятии представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым.
Р.Керимов
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