Подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма между Азербайджаном и Израилем

Соглашение о сотрудничестве в области туризма подписано в среду между Азербайджаном и Израилем, сообщил в твиттере председатель государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.

«Сегодня с моим израильским коллегой Константином Йоэлем Развозовым подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма. Считаю, что это соглашение внесет свой вклад в развитие и укрепление наших двусторонних связей в области туризма», - отметил он.

В свою очередь Развозов в твиттере назвал это соглашение «еще одним важным шагом в наших отношениях».

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