Баку призывает Ереван правильно оценить нынешние реалии региона - МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило сожаление из-за заявления МИД Армении относительно пятничного выступления главы азербайджанского государства Ильхама Алиева в освобожденном от оккупации Зангиланском районе.
«Вызывает сожаление очередное безосновательное заявление МИД Армении относительно выступления главы азербайджанского государства 27 мая 2022 года в Зангиланском районе», - говорится в субботнем комментарии внешнеполитического ведомства, размещенном на сайте МИД.
В нем отмечается, что «Армения, на протяжении почти 30 лет нарушающая основополагающие принципы международного права», «грубо нарушающая права около миллиона азербайджанцев, в последнее время на словах часто ссылается на международное право».
В отличие от Еревана, Баку всегда уважал принципы международного права и последовательно демонстрировал эту позицию, продолжили в МИД Азербайджана.
«Что же касается высказываний президента Азербайджанской Республики в освобожденном от оккупации Зангиланском районе, то доводим до сведения МИД Армении, что глава азербайджанского государства призывает воздерживаться от поведения, не соответствующего принципам международного права, и предупреждает об опасностях, которые может представлять такое противоправное поведение», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Там добавили, что на постконфликтном этапе в Армении существуют «реваншистские силы, которые поощряют такое опасное поведение».
«Армянская сторона должна понимать, что попытки реализовать поведение десятилетней давности являются не чем иным, как фантазией. Только правильная оценка новых реалий и новых возможностей, сложившихся в регионе, может привести к правильным результатам», - подчеркнули в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
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