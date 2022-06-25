Эрдоган рассказал Столтенбергу, что следует сделать Швеции и Финляндии для вступления в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перечислил шаги, которые необходимо предпринять Швеции и Финляндии для одобрения Анкарой их заявок на вступление в альянс, ссылаясь на управление по связям администрации президента Турции, сообщает в субботу "Анадолу".
"Эрдоган подчеркнул, что Швеция и Финляндия должны предпринять конкретные и искренние шаги против террористической организации PKK/YPG, а также снять эмбарго и другие подобные ограничения, касающиеся экспорта продукции оборонной промышленности Турции, взять на себя обязательство не прибегать к таким действиям в будущем", - пишет агентство.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует Турция. У Анкары есть претензии к этим странам: в частности, она обвиняет их в поддержке террористов.
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