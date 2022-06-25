Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 104.27 -1.92 Brent 110.05 -1.69

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.06.2022 19:00

Эрдоган рассказал Столтенбергу, что следует сделать Швеции и Финляндии для вступления в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перечислил шаги, которые необходимо предпринять Швеции и Финляндии для одобрения Анкарой их заявок на вступление в альянс, ссылаясь на управление по связям администрации президента Турции, сообщает в субботу "Анадолу".

"Эрдоган подчеркнул, что Швеция и Финляндия должны предпринять конкретные и искренние шаги против террористической организации PKK/YPG, а также снять эмбарго и другие подобные ограничения, касающиеся экспорта продукции оборонной промышленности Турции, взять на себя обязательство не прибегать к таким действиям в будущем", - пишет агентство.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует Турция. У Анкары есть претензии к этим странам: в частности, она обвиняет их в поддержке террористов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ


Похожие новости


Состоялись переговоры представителей Турции, Финляндии и Швеции о членстве в НАТО Турция осталась недовольна доводами Швеции и Финляндии по НАТО Столтенберг надеется, что Турция сможет помочь с вывозом зерна с Украины Стокгольм ведет диалог с Анкарой, чтобы уладить разногласия - премьер Швеции Ниинистё заявил, что его удивила позиция Турции по вступлению Финляндии в НАТО Турция продолжит выступать против возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az