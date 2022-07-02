Гасанов приказал военным пресекать провокации армянских реваншистов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на служебном совещании на Центральном командном пункте в субботу приказал военным пресекать провокации армянских реваншистов, сообщили в министерстве обороны страны.

«Министр обороны дал соответствующие поручения быть готовыми в любой момент пресечь возможные провокации (армянских - ИФ-Аз) реваншистских сил», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе совещания была тщательно проанализирована оперативная обстановка на азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахской экономической зоне, даны конкретные задачи по усилению материально-технического и боевого обеспечения подразделений, совершенствованию служебно-боевой деятельности военнослужащих, а также повышению бдительности личного состава.

В военном ведомстве сообщили, что Гасанов положительно оценил деятельность вновь созданных оперативных воинских частей коммандос и поручил уделить особое внимание боевой подготовке спецназовцев.

Согласно Минобороны, в совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. Посредством видеосвязи к нему подключились командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Р.Керимов