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Внешняя политика 16.07.2022 12:50

Главы МИД Азербайджана и Армении начали встречу в Тбилиси

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян начали встречу в Тбилиси, сообщил в субботу МИД Азербайджана в твиттере.

«В Тбилиси началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, ВСТРЕЧА, МИД


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