Вице-премьеры Азербайджана и Армении обсудят вопросы делимитации границы в Москве

Заседание комиссии по делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы состоится в Москве 30 августа.

"Встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна (возглавляют комиссии каждой страны - ИФ) запланирована на 30 августа в Москве", - сообщили "Интерфаксу" в офисе вице-премьера Армении.

Первая встреча Мустафаева и Григоряна в формате армяно-азербайджанской комиссии по делимитации и безопасности границ состоялась 24 мая на границе двух стран.

Стороны условились тогда, что вторая встреча будет проведена в Москве, третья - в Брюсселе.