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Регион 25.08.2022 13:28

Вице-премьеры Азербайджана и Армении обсудят вопросы делимитации границы в Москве

Заседание комиссии по делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы состоится в Москве 30 августа.

"Встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна (возглавляют комиссии каждой страны - ИФ) запланирована на 30 августа в Москве", - сообщили "Интерфаксу" в офисе вице-премьера Армении.

Первая встреча Мустафаева и Григоряна в формате армяно-азербайджанской комиссии по делимитации и безопасности границ состоялась 24 мая на границе двух стран.

Стороны условились тогда, что вторая встреча будет проведена в Москве, третья - в Брюсселе.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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