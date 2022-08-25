Вице-премьеры Азербайджана и Армении обсудят вопросы делимитации границы в Москве

Заседание комиссии по делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы состоится в Москве 30 августа.
"Встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна (возглавляют комиссии каждой страны - ИФ) запланирована на 30 августа в Москве", - сообщили "Интерфаксу" в офисе вице-премьера Армении.
Первая встреча Мустафаева и Григоряна в формате армяно-азербайджанской комиссии по делимитации и безопасности границ состоялась 24 мая на границе двух стран.
Стороны условились тогда, что вторая встреча будет проведена в Москве, третья - в Брюсселе.
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