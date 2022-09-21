Баку и Ереван в настоящее время не ведут переговоры по делимитации границы - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов приступить к делимитации границы с Ереваном, однако переговоры по существу в настоящее время не ведутся.

«Мы предложили начать процесс делимитации. (Армения) затянула его более чем на год. Сейчас этот процесс, хоть и начался, но носит чисто формальный характер, никакие переговоры по существу не ведутся, никакие обсуждения по картам не проводятся», - заявил Алиев в среду в Лачине.

По словам главы государства, Азербайджаном подготовлены все необходимые карты для делимитации границы с Арменией, по которым и должна вестись эта работа.

«Мы подготовили все карты. И карты XX века, и карты предыдущего периода, и работа по делимитации должна проводиться по этим картам», - отметил Алиев.

Р.Керимов